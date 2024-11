Ancora un premio per l’Inter che, all'indomani dell'annata che ha portato in Viale della Liberazione il ventesimo scudetto della storia, conquista anche un trofeo extracalcistico. I campioni d'Italia sono ancora una volta protagonisti ai The Lovie Awards, premio europeo "organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences per valorizzare le migliori innovazioni digitali europee" come si legge su Inter.it che rende noto il bronzo ricevuto dai nerazzurri nella categoria Social / Entertainment & Sports e con il People’s Choice nelle categorie Social / Entertainment & Sports e Social / Sports.

"Un importante riconoscimento per Come una Stella, il progetto realizzato da Inter Media House per la Festa della Mamma 2024. Lo short form video ha reso omaggio a tutte le mamme della famiglia nerazzurra, legandosi all’entusiasmo per la conquista della seconda stella, il tutto accompagnato dalle dolci note di Luciano Ligabue.

Il video racconta una storia emozionante: durante i festeggiamenti in Piazza Duomo per lo scudetto dell’Inter, un giovane tifoso decide di allontanarsi dalla folla per vivere quel momento speciale ‘insieme’ a sua mamma che è stata la prima a trasmettergli la fede nerazzurra".