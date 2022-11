47' - Nonge trattiene la maglia di Iliev: è l'ultima azione del primo tempo. Duplice fischio di Simone Galipò, zero a zero il parziale a Vinovo tra Juve e Inter Primavera.

21.18 - Vince l'imprecisione nel primo tempo di Vinovo, dove Juventus e Inter non riescono a segnare neanche un gol pur costruendo situazioni favorevoli. Inaugurano il festival delle occasioni sprecate i bianconeri che, al 4', cestinano il vantaggio con Turco che non crede ai suoi occhi quando ha il pallone giusto per battere Botis e invece gli calcia addosso. Lo stesso numero 9, cinque minuti dopo, arriva tardi all'appuntamento con l'1-0. Al 22', Hasa, invece, è puntuale ma poco accurato sul più bello. Ci provano, allora, gli ospiti: prima è Zuberek a mandare il primo messaggio verso Scaglia al 36', poi è soprattutto Andersen qualche secondo più in là divorarsi un rigore in movimento che avrebbe premiato oltre i suoi meriti la squadra di Chivu. Perdente ai punti, ma ancora aggrappata a uno 0-0 che apre a ogni possibile scenario nella ripresa.

50' - Il canovaccio del match non è cambiato: l'Inter difende bassa, schiacchiata dal palleggio juventino, e prova a pungere in contropiede.

58' - L'Inter sta soffrendo oltre il consentito, soprattutto non sta creando nessun presupposto nella metà campo avversaria per allentare la pressione.

63' - Doppio cambio per Montero: Nonge e Mancini richiamati in panchina, dentro Galante e Yildiz.

64' - RIGORE PER LA JUVE! Questa volta l'arbitro non può non indicare il dischetto: netto il fallo su Turco di Fontanarosa.

71' - Zanotti non può tenere in velocità Mbangula, infatti si aiuta trattenendogli i pantaloncini: particolare che non sfugge all'arbitro.

75' - Yildiz pescato in offside. Gioco fermo, Montero ne approfitta per togliere dal campo Nicolò Turco, infortunato, per inserire Anghele.

77' - Un altro attaccante in campo per l'Inter: Esposito rileva Andersen, la squadra passa a un 4-2-4 ultraoffensivo.

80' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Stankovic lancia in profondità, Dellavalle calcola malissimo la traiettoria, liscia il pallone sul quale si avventa Esposito, poi steso dall'uscita di Scaglia.

88' - Strijdonck in campo per Mbangula per questi ultimi minuti di partita.

90' - Cambio conservativo di Chivu, che a questo punto della gara firmerebbe per il pari: dentro un centroocampista, Kamate, fuori un attaccante come Iliev.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Vinovo! L'Inter Primavera strappa un buonissimo pareggio di rigore alla Juve a Vinovo: al tiro vincente dagli undci metri di Hasa risponde Iliev glaciale dal dischetto. Finisce 1-1 il posticipo dell'11esima giornata del campionato Under 19.

41' - Grygar deraglia contro la difesa juventina ai bordi dell'area cestinando l'ottimo contropiede orchestrato da Andersen e Zuberek.

40' - Si conclude con un nulla di fatto il breve assedio juventino all'area interista: bandierina dell'assistente alta per segnalare il fuorigioco di Valdesi.

39' - Stante ha qualcosa da ridire all'arbitro per il fischio che lo ha penalizzato: non si torna indietro, punizione per la Juve sulla trequarti nerazzurra.

37' - ANDERSEN SI DIVORA L'1-0! Blitz quasi perfetto del danese, che fa tutto bene fino al momento del dunque quando decide di tirare di punta per sorprendere Scaglia. Senza riuscirci: soluzione imprecisa.

36' - ZUBEREK! Il polacco fa la boa in area di rigore, usa Huijsen come perno e calcia in girata. Palla fuori di poco.

34' - Calcio di punizione rivedibile di Iliev, che prova una strana scucchiata in area per un compagno. Suggerimento troppo corto, allontana la Juve.

33' - Valdesi arriva in ritardo e abbatte Dervishi: primo giallo del match per lo juventino.

32' - Fontanarosa si immola ancora! Il 3 interista si mette sulla traiettoria disegnata da Turco: il pallone diretto in porta viene deviato in corner.

31' - Della Valle minaccioso nel gioco aereo! Hasa pennella un cross sul secondo palo, dove sbuca il difensore juventino che di testa manda a lato non di molto.

30' - Di Pentima interviene con troppo vigore su Turco, proprio sotto gli occhi dell'assistente che alza subito la bandierina. Punizione sacrosanta per la Juve.

29' - Pressing feroce di Ripani, Martini costretto a ripiegare all'indietro. Alla fine, la carambola premia il nerazzurro: rimessa laterale in zona difensiva per gli ospiti.

27' - Zuberek ostacola involontariamente la ripartenza di Martini: anche da queste piccole cose si capiscono le difficoltà tattiche dell'Inter.

26' - Scintille in campo: vola qualche parola di troppo tra Huijsen e Andersen. Tutto rientra subito nella normalità, con l'arbitro che usa l'arma del dialogo.

24' - Nonge ci prova dalla distanza: conclusione trascurabile, Botis deve solo muovere gli occhi per vedere la palla che finisce lontana dallo specchio.

23' - Tamponamento sulla trequarti juventina: Iliev si scontra con Huijsen, l'arbitro premia giustamente la difesa.

22' - HASA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Di Pentima perde un pallone sanguinoso sulla sua trequarti servendo di fatto Mancini che, con altruismo, allarga sulla sinistra per l'accorrente Hasa, il cui diagonale è impreciso. Botis, fuori causa, benedice la mira scadente del 10 juventino.

21' - Huijsen accorcia bene su Zuberek e lo anticipa di testa rifugiandosi in rimessa laterale.

20' - Mancini! Dagli sviluppi di un calcio di punizione, la Juve costruisce un'altra situazione interessante: palla scodellata nel cuore dell'area per il 31 bianconero, che batte la concorrenza in elevazione ma manda alto di testa.

17' - Murato il tiro di Iliev! Ribaltamento di fronte improvviso dell'Inter: lancio lungo raccolto vicino al lato corto dell'area dal bulgaro, che poi trova il piede di Valdesi sulla sua strada.

15' - Niente rigore per la Juve! L'arbitro, molto vicino all'azione, giudica legale il contatto Fontanarosa-Turco.

14' - Fontanarosa ultimo baluardo in area! Intervento provvidenziale del 3 nerazzurro che stoppa lo slalom in area di Hasa a pochi metri da Botis. Calcio d'angolo per la Juve.

12' - Buon lavoro lontano dalla porta di Zuberek, che sta facendo valere il fisico contro i due centrali difensivi avversari. Qui il polacco guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea di metà campo.

10' - Zuberek sbaglia l'ultimo passaggio non sfruttando un invitante 3 vs 3. Una volta riconqustata la palla, la Juve riparten veloce sulle ali di Mbangula che non arriva alla meta solo per l'intervento di Stante che allunga in corner.

9' - ALTRO BRIVIDO PER L'INTER! Mbangula è imprendibile sulla sinistra, innesta il turbo, arriva sul fondo e mette in mezzo un cross teso per Turco. Che prova a intervenire in scivolata ma non ci arriva di un soffio.

8' - Gioco fermo: Zuberek pizzicato in offside dopo la seconda iniziativa offensiva in pochi secondi di Fontanarosa.

7' - Dopo il pericolo scampato, l'Inter prova a sciogliersi con Fontanarosa, il cui lungolinea per Dervishi si spegne sul fondo. Della Valle deve solo scortare l'uscita del pallone.

4' - BOTIS SALVA L'INTER! Tacco prezioso di Mancini che apre la strada all'imbucata per Turco che, tutto solo in area, affretta la conclusione centrando il portiere greco. Tremano i nerazzurri, che hanno rischiato di essere infilzati alla prima sbavatura difensiva.

2' - Imperfetto l'aggancio di Zuberek dopo il rilancio lungo di Botis: la palla torna tra i piedi della Juve.

1' - E' l'Inter Primavera, oggi con la maglia home a strisce nere e azzurre, a muovere il primo pallone del match. Juve nel tradizionale bianconero.

20.31- Falsa partenza! Arriva ora il fischio d'inizio a Vinovo: comincia in questo momento Juventus-Inter Primavera!

20.29 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

20.28 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello 'Juventus Training Center' di Vinovo preceduti dalla terna arbitrale

20.27 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Simone Galipò di Firenze, i suoi assistenti sono Marco Toce e Marco Lencioni.

20.25 - Ancora 5 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Juventus-Inter Primavera restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

20.23 - L'Inter è imbattuta da due giornate nel torneo, avendo sconfitto la Fiorentina a domicilio prima di imporre il pari al sorprendente Frosinone in rimonta, in 10 vs 11 per un tempo. La Juve ha perso una sola volta in campionato, arrendendosi al Bologna 4-2 lo scorso 16 ottobre,. Poi sette successi e due pari a completare lo score.

20.20 - Passo d'alta classifica per i bianconeri che, dopo il 4-4 col PSG di mercoledì che ha confermato l'accesso al playoff di Coppa, hanno in testa un obiettivo chiaro: battere Chivu per agganciare la Roma al primo posto.

20.18 - Stasera c'è la Juve, poi domenica alle 15 l'avversaria sarà l'Udinese, l'unica squadra assieme al Cesena che ha fatto peggio della formazione di Chivu, terzultima a quota 7 punti, a +3 sulle ultime due della classe.

20.17 - Spazio anche alle dichiarazioni in casa Inter, parola al capitano Mattia Zanotti: "L'obiettivo è fare meglio di ieri, il campo è difficile e l'avversaria è forte: daremo il masssimo - ha detto a Sportitalia -. La responsabilità c'è sempre perché rappresentiamo una grande società, soprattutto stasera che è una grande partita E' bello allenarsi con la prima squadra. Terzultimo posto? Dobbiamo ripartire dalle piccole cose, abbiamo voglia di riscatto: mattoncino dopo mattoncino costruiremo la nostra casa".

20.16 - "C'è un clima di festa dopo la vittoria di ieri della prima squadra. La classifica? Non dobbiamo guardarla, l'Inter è brava e dobbiamo stare attenti". Così Lorenzo Della Valle, difensore dei bianconeri, a Sportitalia.

20.14 - Massimo Scaglia, direttore sportivo del Settore giovanile juventino, inquadra così l'avversario a pochi minuti dal kick-off: "Sfida da testa-coda? Io credo che la classifica sia anche influenzata da alcune dinamiche societarie e impegni della prima squadra - ha detto a Sportitalia -. L'Inter ha fatto bene in Youth League, magari variando qualcosa nella formazione titolare in campionato. Non guardiamo la classifica, sarà una gara bella da vedere soprattutto perché si gioca nell'insolito orario serale. Ci godiamo un bellissimo Juve-Inter senza guardare i punti. Montero? Cercavamo un profilo che avesse la capacità di formare e trasmettere dei valori necessari ai ragazzi per permettere loro di fare uno step successivo come la Next Gen o la prima squadra".

20.10 - Reduce dal 2-0 Monaco di Baviera contro il Bayern in Youth League, l'Under 19 nerazzurra è chiamata a chiudere la prima parte di stagione invertendo, nelle ultime due gare prima della sosta, il trend altamente negativo delle prime 16 uscite in cui sono arrivate addirittura otto sconfitte. Praticamente una media di una gara persa ogni due giocate.

20.05 - Chivu torna al 3-5-2 per questa gara delicata, schierando l'inedita linea a tre in difesa davanti a Botis composta da Stante, Di Pentima e Fontanarosa. In mezzo Andersen e Martini ai lati di Grygar, mentre sulle fasce correranno Zanotti e Dervishi. In avanti Iliev affianca Zuberek.

20.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS: Scaglia, Valdesi, Huijsen, Dellavalle, Rouhi; Ripani, Nonge, Hasa, Mbangula; Turco N., Mancini. A disposizione: Vinarcik, Daffara, Strijdonck, Turco S., Domanico, Galante, Yildiz, Anghelè, Ledonne, Citi, Morleo, Maressa. Allenatore: Paolo Montero.

INTER: Botis; Stante, Di Pentima, Fontanarosa; Zanotti, Martini, Grygar, Andersen, Dervishi; Iliev, Zuberek. A disposizione: Basti, Delvecchio, Stankovic, Kamate, Di Maggio, Curatolo, Esposito, Biral, Perin, Owusu, Pelamatt, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

19.58 - C'è un altro Juve-Inter in città il giorno dopo l'epilogo amarissimo dell'Allianz Stadium per i colori nerazzurri: è quello del Primavera 1, campionato che all'11esima giornata mette in scena il derby d'Italia in miniatura nell'insolita collocazione oraria del lunedì sera. Dallo Juventus Training Center di Vinovo, benvenuti a Juventus-Inter Primavera. Il fischio d'inizio è previsto per le 20.30.