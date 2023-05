L'Inter Primavera agita la manita per far vedere che c'è e crede ancora al sogno di giocare i playoff, obiettivo legato fatalmente al risultato che farà la Roma sul campo dell'Udinese. In teoria la corsa al sesto posto si potrebbe fare anche sul Sassuolo, ora a +1 quando restano da giocare alle avversarie dei nerazzurrini gli ultimi 180' della regular season, ma il primo riferimento restano i giallorossi, agganciati a quota 52 punti ma avanti grazie al vantaggio maturato negli scontri diretti. lntanto, in attesa di notizie dagli altri campi, i nerazzurrini hanno fatto il loro dovere: il 5-0 rifilato al fanalino di coda Cesena (Curatolo, Sarr, Kamate, Bovo e Biral) vale il settimo risultato utile consecutivo, un finale di stagione all'altezza dello scudetto che campeggia sul petto dei ragazzi di Chivu dopo una prima parte vissuta costantemente in stato di crisi.

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Inter Primavera manda un messaggio alla Roma: manita al Cesena, sesto posto agganciato e playoff ancora possibili. Finisce 5-0 a Interello in virtù dei gol di Curatolo (rigore), Sarr, Kamate, Bovo e Biral (rigore).

90' - Tre minuti extra aggiunti dall'arbitro, nonostante il 5-0.

88' - Sarr va per la conclusione dopo una bella sgasata nella metà campo cesenate: Veliaj para in tuffo tenendo lì il pallone.

86' - MANITA INTER, RIGORE TRASFORMATO DA BIRAL! Palla da una parte, Veliaj dall'altra. Secondo penalty realizzato dai nerazurri che si portano sul 5-0.

86' - RIGORE PER L'INTER! Ferretti trattiene la maglia a Sarr, che cade in area inducendo l'arbitro a comandare il penalty.

84' - Iliev vicino al 5-0! Il bulgaro riceve vicino allo spigolo alto dell'area di rigore, sposta il pallone sul destro e calcia a giro non lontano dal palo.

82' - Rush finale, ma l'epilogo è già scritto da un bel pezzo. Si aspetta solo di capire quale sarà il punteggio definitivo.

80' - Chivu cambia anche il portiere: Tommasi al posto di Botis, contento di chiudere la sua partita con la rete inviolata.

78' - Ultimo cambio per gli ospiti: minuti per Campedelli, tira il fiato Lilli.

78' - Scappa via in fallo laterale il diagonale di Denes.

75' - Altre mosse per Chivu: Di Maggio e Biral rilevano Kamate e Kassama.

72' - BOVO METTE LA SUA FIRMA ALL'ESORDIO, POKER DELL'INTER! Colpo di testa vincente in mischia del debuttante in Under 19, Veliaj battuto per la quarta volta dopo essere stato salvato in precedenza da una deviazione sul tiro a giro di Iliev.

70' - Kassama, preoccupato dalla presenza di Denes, appoggia la palla oltre la linea di fondo. Corner per il Cesena che non fa contento Botis, che chiede spiegazioni al compagno per la giocata.

68' - E' il momento di Polli nel Cesena, Ceccarelli richiama in panchina Bifini, tra i più positivi in campo per i bianconeri.

66' - Matjaz non abbocca alle finte di Bifini e lo chiude in area di rigore. Il Cesena, con orgoglio, sta provando a segnare il gol della consolazione.

65' - Grande chiusura difensiva di Pelamatti, bravo a completare la diagonale fermando Lilli che era pronto a calciare in porta davanti a Botis.

64' - Kamate verticalizza con troppa fretta: la difesa del Cesena non ha difficoltà a controllare lo scatto di Sarr.

62' - Iliev pescato in fuorigioco: la palla torna al Cesena.

60' - Chivu chiama due sostituzioni: si rivede Iliev, in campo al posto di Owusu. Chance anche per Bovo, richiamato in panchina Curatolo.

59' - Due gol nel primo tempo, uno all'inizio del secondo: l'Inter ha praticamente chiuso la pratica Cesena con 40' d'anticipo sul triplice fischio.

57' - Triplo cambio nel Cesena: Suliani, Rossi e Balde lasciano il posto a Carlini, Guidi e Ghinelli.

56' - L'Inter minaccia ancora l'area del Cesena, sempre con Pelamatti: cross questa volta leggibile per Veliaj.

53' - TRIS DELL'INTER, GOL DI KAMATE! Nerazzurri spietati in ripartenza dopo l'accenno di reazione del Cesena: Pelamatti sfonda sulla sinistra, crossa verso il primo palo dove Veliaj smanaccia male. La palla diventa buona per Kamate che trova il 3-0 con la porta spalancata davanti a sé.

52' - Si conclude in un nulla di fatto l'azione offensiva del Cesena, comunque apprezzabile. Kassama interrrompe la comunicazione dei bianconeri fuori dalla sua area, poi viene steso da Bifini prima di avventurarsi palla al piede nella metà campo avversaria.

50' - C'è una deviazione di un difensore nerazzurro sulla conclusione in girata di Bifini: corner per il Cesena.

48' - La sceneggiatura della partita non cambia: è sempre l'Inter a fare la partita, il Cesena non sembra avere le armi per far male agli avversari.

47' - Curatolo tenta di superare Ferretti con un sombrero ma si allunga troppo il pallone. Recupera il Cesena.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

12.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Cesena Primavera!

11.48 - Primo tempo sostanzialmente a senso unico a Interello, dove l'Inter Primavera fa capire subito le sue intenzioni al Cesena passando in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dopo solo 5 minuti da Dennis Curatolo. E' il preludio al monologo dei nerazzurrini, che controllano la situazione senza forzare troppo fino a trovare il raddoppio al 27' con Amadou Sarr, bravo a indirizzare in buca d'angolo l'offerta di Issiaka Kamate. Gli ospiti sono tramortiti e non vanno ko semplicemente perché Veliaj li tiene in piedi con un gran riflesso sul tiro a colpo sicuro di Curatolo. Successivamente Enoch Owusu e Jacopo Martini calciano a salve, in mezzo i bianconeri danno segni di vita con Bifini che schioda dal senza voto un Botis altrimenti spettatore non pagante.

46' - Duplice fischio di Dario Di Francesco, finisce qui il primo tempo di Inter-Cesena Primavera! Nerazzurri saldamente in vantaggio all'intervallo sugli ospiti: 2-0 dopo i primi 46 minuti, decidono le reti di Curatolo (su rigore) e Sarr.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - L'Inter chiuderà il primo tempo in attacco: rimessa laterale vicino alla bandierina del corner affidata a Dervishi.

42' - Bello spunto di Martini! Il numero 7 interista riceve palla sulla trequarti, attacca l'area ma strozza troppo la conclusione.

40' - Non riesce la giocata a Sarr, il cui cross in precario equilibrio dalla linea di fondo finisce dietro la porta difesa da Veliaj.

39' - Buon momento del Cesena, qui ci prova Lilli dai 30 metri: la palla si impenna sopra la traversa.

36' - Bifini saggia i riflessi di Botis! Al 36', arriva il primo tiro in porta del Cesena, con il numero 30 che manda un messaggio al portiere greco, bravo ad allungarsi sulla sua sinistra per respingere la girata.

34' - Owusu! Giocata collaudata del 30 interista, che parte dalla fascia e converge all'interno del campo prima di esplodere il tiro dal limite dell'area. Conclusione schiacciata, palla sui cartelloni pubblicitari.

34' - Kassama scorta l'uscita della palla in fallo di fondo.

32' - L'Inter fa quello che vuole sulle corsie: Pelamatti e Dervishi spine nel fianco del Cesena, qui una discesa sulla destra dell'albanese frutta un corner ai padroni di casa.

31' - Sarr spara dalla distanza! Conclusione alta sopra la traversa, Veliaj può tirare un sospiro di sollievo dopo il lungo bombardamento nerazzurro.

29' - Si supera Veliaj! Pelamatti fugge via sulla sinistra, poi mette in mezzo per il tiro di prima intenzione di Curatolo. Doppietta negata dal portiere del Cesena, che ha un super riflesso e allunga la palla in corner.

28' - Secondo gol in cinque giorni per Sarr, che sale a quota quattro realizzazioni totali in stagione.

27' - RADDOPPIA L'INTER, HA SEGNATO SARR! I nerazzurri sfondano sulla destra con l'inserimento di Kamate, bravo a prendere il fondo per poi accomodare a rimorchio per il piazzato mancino di Sarr. Nulla da fare per Veliaj.

26' - Non riesce lo schema da calcio di punizione al Cesena: Botis ringrazia e continua la sua mattinata da spettatore non pagante.

25' - Dervishi ci prova con il piede sordo dopo un bello slalom ai bordi dell'area cesenate: parata in presa comoda di Veliaj.

23' - Sarr non riesce a correggere il cross di Grygar verso la porta. La palla scivola verso il secondo palo, dove Veliaj fa prima di Curatolo.

22' - Bifini si allunga il pallone nel tentativo di saltare Kassama. Si riparte dalla rimessa in gioco di Botis.

21' - Dervishi conquista una punizione interessante vicino al lato corto dell'area cesenate, Martini la cestina crossando troppo forte verso il secondo palo.

19' - Owusu calcia da fuori! Tiro solo potente ma centralissimo, Veliaj se la cava respingendo senza badare troppo allo stile.

16' - Owusu sgambettato a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione in favore dei padroni di casa.

15' - Scocca il quarto d'ora a Interello, Inter in pieno controllo della situazione grazie al vantaggio lampo firmato Curatolo, su rigore, al 5'.

14' - Mani sul volto per Denes, che voleva giustamente gli fosse assegnato il corner. Svista dell'arbitro, era stato Dervishi l'ultimo a toccare.

13' - Sarr non riesce a frenare la sua corsa e va a sbattere contro Ferretti: calcio di punizione inevitabile per il Cesena nei pressi del cerchio di centrocampo.

12' - Primo giro dalla bandierina per l'Inter dopo la volata sulla destra di Dervishi. Sul punto di battuta Martini, la cui esecuzione è pessima: la palla ha superato la linea di fondo, dunque è tutto inutile.

11' - Il Cesena prova a rialzare la testa dopo essere stato colpito a freddo. L'Inter, però, chiude tutti gli spazi.

8' - Inter, dunque, in vantaggio con il sesto gol stagionale di Curatolo, il quarto in campionato dopo quelli messi a referto con Napoli, Torino e Frosinone.

7' - Curatolo, galvanizzato dal gol, conquista caparbiamente un calcio di punizione a metà campo vincendo un corpo a corpo.

6' - Si mette subito bene la partita per l'Inter, avanti praticamente al primo affondo nell'area dei bianconeri.

5' - NON SBAGLIA CURATOLO, INTER IN VANTAGGIO! Curatolo spiazza Veliaj che battezza l'angolo sbagliato, 1-0 per i nerazzurri.

4' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Pelamatti anticipa secco Lepri, che lo stende in area in maniera lampante. L'arbitro non ha alcun dubbio e indica il dischetto.

3' - Gara spezzettata fin qui: altro fischio dell'arbitro, questa volta a segnalare una posizione di offside di un giocatore del Cesena.

2' - Martini non riesce a domare il pallone, altro fallo laterale in favore degli ospiti.

1' - Sii alza la bandierina dell'assistente: la palla ha varcato la linea laterale, si riparte con una rimessa laterale per il Cesena.

1' - E' il Cesena Primavera, oggi con la maglia bianca con inserti neri, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste il classico nerazzurro.

11.02 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Cesena Primavera!

11.00 - Si osserva un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

10.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo 'Konami Youth Development Centre di Milano' preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Ancora 5 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Cesena Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.50 - La vittoria in casa Cesena manca dal 2 aprile, quando i bianconeri superarono 3-2 il Frosinone. Poi cinque ko e due pareggi (2-2 con Samp ed Empoli nell'ultimo turno).

10.45 - Striscia aperta di sei risultati utili consecutivi per l'Inter Primavera, che è ripartita alla grande dopo il pesante ko con la Fiorentina del 10 aprile scorso: da quel giorno, Esposito e compagni hanno totalizzato cinque vittorie (Frosinone, Juve, Udinese, Empoli, Samp) e un pareggio (2-2 nel derby).

10.40 - Il Cesena, maglia nera del torneo, è già retrocesso da un bel pezzo. Solo 11 i punti totalizzati in 32 giornate, uno dei quali arrivato all'andata proprio con l'Inter, un 1-1 (Esposito, Carlini) che Chivu potrebbe rimpiangere forse più di altri risultati negativi in caso di mancata qualificazione ai playoff.

10.35 - Come detto in sede di presentazione, l'Inter è attualmente settima, a 3 punti dalla Roma, che però ha il vantaggio degli scontri diretti a favore quando mancano 180' alla fine della stagione regolare. Il Sassuolo è a +4 e, come i giallorossi, parte avvantaggiato sui nerazzurri in caso di arrivo a pari punti. L'impresa di qualificarsi ai playoff per i ragazzi di Chivu si annuncia, dunque, molto ardua.

10.30 - Alla luce di tutte queste assenze, le scelte di formazione sono pressoché obbligate per Chivu: confermato il trio d'attacco Sarr-Curatolo-Owusu, mentre in mezzo riecco Martini che, scontata la squalifica, va a completare il centrocampo con Grygar e Kamate. In difesa, si rivede Matjaz al fianco di Kassama; ai loro lati correranno Dervishi e Pelamatti.

10.25 - Si allunga di due elementi la lista degli indisponibili nerazzurri: Cristian Chivu, che sapeva già di non poter contare su Carboni, Zanotti, Fontanarosa ed Esposito (al Mondiale Under 20), deve rinunciare anche ad Akinsanmiro e Stankovic, prestati per l'occasione a Simone Inzaghi. Ai box per infortunio Zuberek, Stabile, Di Pentima e Calligaris.

10.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Botis, Dervishi, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Sarr, Curatolo, Owusu. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Iliev, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Berenbruch, Pozzi, Bovo, Vedovati. Allenatore: Cristian Chivu.

CESENA: Veliaj, Lilli, Ferretti, Rossi, Suliani, Balde, Giovannini, Lepri, Denes, Bifini, Manetti. A disposizione: Galassi, Casadei, Elefante, Ghinelli, Carlini, Guidi, Polli, Di Francesco, Campedelli, Milli. Allenatore: Giovanni Ceccarelli.

10.15 - Penultima chiamata nella corsa ai playoff per l'Inter Primavera, che stamattina ospita il Cesena già retrocesso con un solo risultato a disposizione: la vittoria. L'obiettivo dei campioni d'Italia è agganciare la Roma al sesto posto e andare a -1 dal Sassuolo, quinto, per mettere pressione a entrambi prima dei loro rispettivi impegni con Udinese e Frosinone. Il destino ormai non dipende più unicamente dai nerazzurrini, chiamati comunque a fare la loro parte per alimentare la speranza di difendere il titolo nella post-season. Dal 'Konami Youth Development Centre di Milano', benvenuti a Inter-Cesena Primavera, 33esima giornata del campionato Primavera (fischio d'inizio ore 11).