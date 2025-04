"Senz'altro è un quarto di finale emozionante da giocare contro una grandissima squadra, è finito il primo tempo a Monaco e abbiamo un piccolo vantaggio. Ora ci sarà il secondo a San Siro davanti ai nostri tifosi". Così parla Simone Inzaghi presentando Inter-Bayern Monaco ad Amazon Prime Video.

"Non dovremo ricordare il risultato, perché sarà una partita tutta nuova, ma dobbiamo ricordare la prestazione, quel che abbiamo fatto a Monaco è qualcosa di importante", prosegue il tecnico. Ironicamente, l'intervistatore chiede a Inzaghi se all'andata l'Inter ha preso bene le misure dello stadio (in cui si giocherà anche la finale. Inzaghi ride: "Abbiamo preso le misure del Bayern, ma è un avversario pericolosissimo e sappiamo che servirà una grandissima gara con pochissimi errori perché sono di assoluto valore. E' un ottimo momento, al 15 aprile siamo su tutti i fronti ed è motivo di grande orgoglio per me, lo staff, i giocatori. Volevamo farlo. Sappiamo che è molto dispendioso perché la Champions è diversa con due partite in più e col girone aperto fino a fine gennaio, infatti abbiamo avuto qualche infortunio in più".

"Triplete? Io so - prosegue - che siamo ambiziosi e lo sono i giocatori e la società. Stiamo facendo qualcosa di importante tenendo anche in considerazione i conti e la gestione che sono importantissimi nel calcio d'oggi. Bisogna fare i complimenti alla dirigenza che ci è sempre vicina e con tantissime idee cerchiamo di essere bravi. Più idee che soldi? Sono importantissime, bisogna essere i più bravi e non i più forti".