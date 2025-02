Capolista in Serie A e qualificata agli ottavi di finale di Champions League, l'Inter è rimasta in pista anche in Coppa Italia grazie al pass per le semifinali della competizione strappato ieri sera a San Siro battendo la Lazio. Un traguardo intermedio che fa gonfiare il petto a Simone Inzaghi: "Essere in corsa in tutte le competizioni è motivo di grande orgoglio per l'Inter", ha detto il tecnico nerazzurro a Radio TV Serie A con RDS.

