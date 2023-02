Venti milioni di euro. Tanto vale il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League per l'Inter che in Europa 'cerca l'oro', nella definizione della Gazzetta dello Sport. Oltre alla gloria di un traguardo sportivo che manca addirittura da dodici anni, stagione 2010-11, quella del post-Triplete, i nerazzurri si giocano un pezzo di futuro perché contro il Porto, evidenzia la rosea, "c'è in gioco anche un pezzo di strategia sul mercato che verrà". E sarebbe un ricavo 'non atteso' perché nei programmi iniziali, infatti, Steven Zhang e la dirigenza avevano messo in preventivo il terzo posto nel girone e la retrocessione in Europa League.

Ciò non toglie che il club dovrà comunque realizzare un +60 milioni di euro sul mercato in estate, motivo per il quale è logico pensare che l'addio di Denzel Dumfries, il maggiore indiziato a salutare Milano, non potrà bastare. In questo caso, la Champions League può venire in soccorso del club, magari scongiurando la seconda cessione pesante, che rischierebbe di essere dolorosa a meno di non riuscire a inventarsi un'altra plusvalenza in stile Casadei. Sicuramente ci sarebbe più spazio per inseguire un calciatore di alto profilo che magari si muove in prestito, se non addirittura gratis, ma dallo stipendio elevato: qui il pensiero corre subito a Marcus Thuram, sul quale però il Bayern sembra in vantaggio. Il ragionamento può essere esteso, ad esempio, per tutti i giocatori provenienti dalla Premier League, mercato che la società nerazzurra segue con grande interesse: "perché non pensare di poter inseguire un altro Lukaku?", si chiedono i colleghi.