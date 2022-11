Diversi club europei stanno guardando alla vetrina del Salisburgo . Tra questi l' Inter , secondo quanto riportato oggi da Tuttosport . "Quando la squadra è arrivata a Milano per affrontare il Milan nell’ultima gara del girone di Champions (2 novembre), il ds nerazzurro Piero Ausilio si è recato nell’albergo del Salisburgo per fare due chiacchiere con Mario Gomez , ex bomber di Bayern e Fiorentina , oggi direttore tecnico del gruppo Red Bull. Non era quella l’occasione per parlare concretamente di mercato - anzi, i due club nei giorni seguenti hanno concordato di giocare un’amichevole nel ritiro invernale di Malta che si disputerà il 7 dicembre -, ma il dirigente nerazzurro ha voluto far presente come anche l’Inter sia interessata ad alcuni gioielli del Salisburgo".

Sempre secondo il quotidiano, il giocatore oggi maggiormente in vista del Salisburgo è l’attaccante svizzero Noah Okafor. Per lui 10 gol in 22 gare e l’interesse di diverse società, in Germania e come in Italia, con il Milan che lo ha inserito fra i candidati all'eventuale dopo Leao. Okafor costa già molto - 30/35 milioni -, ma l’Inter lo terrà monitorato anche perché non è ancora chiara la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione". La certezza è Lautaro Martinez, mentre Dzeko dovrebbe prolungare, così come Lukaku per il suo prestito. Correa rimane un fedelissimo di Inzaghi, "ma sono diversi i “se” che potrebbero cambiare nei prossimi mesi e in caso di addio pesante, Okafor potrebbe diventare un obiettivo". Sempre senza dimenticare Marcus Thuram.