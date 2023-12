L'assenza forzata di Cuadrado e Dumfries obbliga Inzaghi a nuovi ragionamenti per la corsia di destra. Per la sfida di domani sera contro la Lazio, che in caso di vittoria permetterebbe all'Inter di allungare sulla Juventus in vetta alla classifica, il tecnico nerazzurro dovrebbe alla fine schierare Darmian a tutta fascia, con Bisseck di nuovo dal 1' nella difesa a tre completata da Acerbi e Bastoni. Questi gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport da Appiano Gentile dopo l'allenamento di stamattina.

Per il resto, solo conferme. Tra i pali ci sarà ovviamente Sommer, mentre la mediana sarà composta dai soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco sulla corsia di sinistra. In attacco si rivedrà dall'inizio la coppia Lautaro-Thuram, separata nell'ultima uscita della fase a gironi di Champions League.

