Novità direttamente dai colleghi di Sky Sport sulle condizioni fisiche del portiere nerazzurro Yann Sommer. Oggi è stato anche il primo giorno in cui l'estremo difensore elvetico ha utilizzato il tutore. Ci lavorerà tutta la settimana e se andrà bene potrebbe tornare a disposizione per il ritorno di Champions League con il Feyenoord. Martinez sta sotituendo bene Sommer (l'abbiamo visto contro il Genoa e anche ieri al Maradona, ndr) che comunque lavora alacremente per tornare il più preso possibile a difendere la porta nerazzurra.