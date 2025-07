Dopo i rumors delle scorse ore che hanno visto emergere improvvisamente un Napoli in versione disturbatore nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, Sportitalia svela il retroscena che lega il club partenopeo all'attaccante nigeriano. Il ventisettenne, che, ricordiamo, ha già l'accordo di massima con i milanesi, è entrato nelle orbite di mercato dei campioni d'Italia che - secondo le indiscrezioni - avrebbero offerto al giocatore un ingaggio superiore rispetto a quello proposto da Viale della Liberazione. Un tentativo di sgambetto di Conte agli interisti che secondo SI non preoccupa la dirigenza nerazzurra e non dovrebbe inquietare neppure i tifosi.

I dialoghi tra Lookman e il Napoli risalgono a qualche settimana fa e non sarebbero mai stati approfonditi anche per questioni tattiche. Sportitalia dunque non ha dubbi: oggi per Ademola c’è solo l'Inter, unico club fortemente voluto anche dal classe 1997. Affare per il quale, secondo l'emittente televisiva, basterebbero 5 milioni in più di base fissa e 5 di bonus non difficili. L'Atalanta non scende e al contrario se la trattativa dovesse andare per le lunghe, i Percassi alzerebbero le pretese. Ma i rapporti tra i due club sono più che ottimi e in Porta Nuova si respira ottimismo.