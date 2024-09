Cancellare il derby perso e ripartire di slancio: questo l'obiettivo dell'Inter che oggi, alle 15, dovrà vedersela con l'Udinese. Uno scivolone inatteso quello contro il Milan, soprattutto per le modalità con le quali si è verificato: i nerazzurri non sono stati squadra. Adesso serve una risposta immediata su un campo per nulla facile.

QUI UDINESE – Anche i friulani arrivano all'impegno odierno dopo un doloroso 0-3 subito a Roma. Runjaic non potrà contare su Giannetti, Payero e Sanchez, mentre sono a forte rischio Kristensen e Kamara reduci da infortunio. Le scelte in casa bianconera sono quindi quasi obbligate: Kabasele, Bijol e Touré in difesa più Ehizibue e Zemura sulle fasce. Ekkelenkamp dovrebbe partire dall'inizio in mediana, mentre in attacco è ballottaggio tra Lucca e Davis per affiancare Thauvin.

QUI INTER – Inzaghi perde Barella e cambia solo pochi elementi: non ci sarà il turnover massiccio pronosticato fino a qualche ora fa. Al posto del centrocampista sardo partirà Frattesi andando a completare il reparto con Calhanoglu e Mkhitaryan (Zielinski ancora in panchina). In difesa ritrova una maglia Bisseck e a farne le spese è Pavard, apparso appannato contro il Milan. Darmian e non Dumfries a destra, con Dimarco sull'altra fascia. In attacco si va verso la conferma della Thu-La: dunque Taremi di nuovo escluso, ma pronto come altri per la Champions (martedì al Meazza arriva la Stella Rossa).

---

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

Panchina: Padelli, Sava, Ebosse, Kristensen, Abankwah, Kamara, Rui Modesto, Zarraga, Atta, Bravo, Brenner, Pizzaro, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Deulofeu, Sanchez, Giannetti, Payero.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Barella.

ARBITRO: Sacchi.

Assistenti: L. Rossi e Capaldo.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: La Penna (Marini).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!