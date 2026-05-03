INTER-PARMA 2-0 (45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan)

LIVE MATCH

94' - FISCHIA BONACINA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO E IN CAMPIONATO!!! L'INTER È CAMPIONE D'ITALIA PER LA VENTUNESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA!!!

91' - Iniziano gli ultimi tre minuti di recupero prima dello Scudetto.

90' - Azione splendida di Lautaro che scarica su Dimarco. Cross del 32 sul quale si avventa Frattesi che calcia da pirata con Suzuki che salva in extremis.

89' - Frattesi prende il posto di Barella, uscito tra gli applausi di San Siro.

88' - Urlaccio di Chivu che vuole che Frattesi anticipi i tempi di riscaldamento per entrare.

86' - Segna il Parma con Elphege, ma c'era un fuorigioco netto di Almqvist sul principio dell'azione.

85' - Ultimi minuti per Franco Carboni, che entra al posto di Valeri.

83' - San Siro canta a gran voce, incitato anche da Barella e Bisseck in campo.

IL GOL DI MKHITARYAN: Lautaro galleggia sul filo del fuorigioco per ricevere un pallone sulla destra, poi guadagna campo e mette in mezzo dove Mkhitaryan solo soletto non deve fare altro che appoggiare in porta. Siglando la rete che a questo punto, possiamo dirlo, VALE IL VENTUNESIMO SCUDETTO!!!

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAARYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAANNN!!!

78' - Ci prova Lautaro, che prepara bene il tiro fintando col destro poi calciando una conclusione facile per Suzuki.

77' - Cross di Dimarco deviato, Suzuki blocca.

75' - Doppio cambio per il Parma: fuori Strefezza per Almqvist, Sorensen rileva Bernabé.

72' - Dumfries! Dimarco riceve un bel pallone e si invola sulla sinistra per poi mettere in mezzo per l'accorrente olandese che arriva di prima intenzione mandando alto.

71' - Elphege prova a salvare un pallone dall'uscita sul fondo, senza successo.

70' - Veloce ripartenza del Parma, Delprato per poco non imbecca Elphege davanti a Sommer.

70' - Si salva il Parma: cross di Dimarco, Mkhitaryan non arriva poi Nicolussi Caviglia toglie il pallone a Lautaro.

67' - Ovazione per l'ingresso in campo di Lautaro, che prende il posto di Thuram. Dentro anche Carlos Augusto e Mkhitaryan per Bastoni e Zielinski. Nel Parma Ordonez ed Elphege prendono il posto di Keita e Pellegrino.

64' - ZIelinski si coordina per tirare ma finisce col colpire Strefezza, il polacco viene ammonito.

63' - Fallo su Bisseck compiuto da Bernabé, Bonacina preferisce l'ammonizione verbale.

61' - Dimarco riceve una manata da Pellegrino, ma Bonacina fischia il fallo precedente compiuto da Dumfries.

60' - Non si intendono Dimarco e Thuram, sfuma un'azione promettente.

59' - Bello spunto di Bonny tra due difensori, il cross del francese viene però bloccato da Suzuki.

58' - Serie di passaggi a ridosso dell'area del Parma, palla che poi arriva a Sucic che prova la conclusione trovando però il corpo di un difensore.

56' - Da palla persa ingenuamente nasce contropiede del Parma, che però non porta frutti.

52' - Dimarco arriva sull'appoggio di Zielinski e sfodera un cross dei suoi, c'è una deviazione in corner.

51' - Passaggio orizzontale rischioso di Valeri, Ndiaye riesce ad anticipare l'intervento di Thuram.

49' - Tenta il cross Zielinski, Suzuki esce e blocca.

49' - Grandi applausi per Bastoni che intercetta un pallone che era arrivato a Pellegrino che poteva rendersi pericoloso.

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21.52 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.52 - Cambio per l'Inter all'intervallo: fuori Esposito per un problema alla schiena, dentro Bonny.

21.47 - Arriva il dato sugli spettatori presenti: sono 74.198, con 350 giunti da Parma.

HALFTIME REPORT - Il Parma non è venuto a San Siro portando rose o cioccolatini, anzi ha deciso che questo Scudetto l'Inter se lo deve eventualmente sudare. Difende con ordine e crea qualche trama interessante la squadra di Cuesta ma quando monta l'onda nerazzurra diventa difficile contenere l'impatto. Barella centra la traversa al 23esimo, poi altre occasioni fino alla rete che spacca la gara, firmata manco a dirlo da Marcus Thuram che trova il suo quinto centro consecutivo e punisce nuovamente la squadra della sua città natale, con la quale è sempre andato a segno. E ora, lo Scudetto è davvero lì a pochi centimetri...

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45' + 2 - Bonacina fischia la fine del primo tempo: proprio poco prima dell'intervallo, Thuram col suo quinto gol consecutivo regala il vantaggio all'Inter.

IL GOL DI THURAM: Splendido movimento del francese in area ducale a ricevere uno splendido pallone dalle retrovie di Zielinski beffando Ndiaye, punta la porta e calcia un diagonale che non lascia scampo a Suzuki. Proprio a ridosso del gong, San Siro esplode.

45' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

45' + 1 - Comincia il minuto di recupero.

44' - Pellegrino arriva in maniera irruenta su Bastoni che lo anticipa sul cross di Valeri, punizione Inter.

43' - Sucic tenta la coordinazione improbabile per tenere in vita un pallone crossato da Akanji senza riuscirci.

42' - Bel raddoppio Thuram-Sucic su Circati, Inter che guadagna una rimessa laterale.

40' - Ancora Dumfries di testa sul cross di Bastoni, stacco di gran livello ma palla che termina sul fondo.

38' - Bonacina ravvede un fallo di mano di Barella, che però non è d'accordo.

35' - Parte in contropiede il Parma, Akanji anticipa Pellegrino ma Nicolussi Caviglia calcia dalla distanza trovando la deviazione in corner di Bastoni.

34' - Azione prolungata dell'Inter, fermata da Bonacina che stoppa il gioco per un problema a Circati. Poi l'arbitro riconsegna palla a Barella.

32' - Stacca Thuram sul cross di Bastoni, il colpo di testa del francese si impenna e finisce alto. Dumfries era pronto ad intervenire sul secondo palo.

30' - Combinazione veloce dell'Inter che si conclude col tiro di Dumfries murato col corpo da Ndiaye.

25' - Traversa di Barella! Azione incredibile nello stretto per i nerazzurri, sponda di Esposito per Barella che arriva di gran carriera e centra il legno con un tiro potente. Poi Suzuki con un colpo di reni nega il tap-in a Thuram.

23' - NDiaye regala una palla invitante all'Inter, Barella si inventa un gran cross per Thuram che però arriva con un istante di ritardo.

20' - Palla recuperata dal Parma a metà campo, cross per Pellegrino che dagli undici metri colpisce male. Sul ribaltamento, Valeri devia in corner il cross di Dumfries.

20' - Chivu manda a scaldare Bonny, forse Esposito lamenta qualche problema.

18' - Lancio a servire Pio Esposito, ben controllato da Troilo che lascia sfilare il pallone fuori.

17' - Occasione per Strefezza che si lancia dopo una leggerezza di Akanji, ma anche qui c'è fuorigioco.

13' - Zielinski cade male a terra contrastato da Bernabé, Bastoni reclama per un fallo.

12' - Arriva anche il primo corner per gli emiliani.

10' - Grande inserimento di Dumfries che entra in area e anticipando Valeri arriva perfettamente sul cross di Barella, ma manda fuori di nulla la palla col suo colpo di testa.

8' - Bastoni perde Delprato che arriva sul cross di Strefezza e di testa davanti a Sommer manda fuori, ma l'azione era comunque vanificata da fuorigioco.

7' - Cross di Barella, Thuram va di testa ma colpisce in maniera troppo debole per impensierire Suzuki.

4' - Fallo su Dumfries di Pellegrino, punizione Inter.

3' - Cross di Dumfries per Thuram che prova a controllare il pallone ma viene anticipato da un difensore.

1' - Subito corner per l'Inter, guadagnato da Thuram.

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20.47 - Sarà del Parma il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Si osserva il minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi.

20.44 - Barella e Delprato davanti a Bonacina per il sorteggio.

20.42 - Inter e Parma entrano in campo per il rituale prepartita

20.31 - Riscaldamento completato, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

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IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-0

MARCATORI: 45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (89' 16 Frattesi), 7 Zielinski (67' 22 Mkhitaryan), 8 Sucic, 32 Dimarco (67' 30 Carlos Augusto); 94 Esposito (46' 14 Bonny), 9 Thuram (67' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu

PARMA: 31 Suzuki; 39 Circati, 37 Troilo, 3 Ndiaye; 15 Delprato, 10 Bernabé (75' 22 Sorensen), 41 Nicolussi Caviglia, 16 Keita (67' 24 Ordonez), 14 Valeri (85' 29 Carboni); 7 Strefezza (75' 11 Almqvist), 9 Pellegrino (67' 23 Elphege).



In panchina: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 27 Britschgi.

Allenatore: Carlos Cuesta

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Preti-Palermo. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Marini. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 74.198

Possesso palla: 58%-42%

Tiri in porta: 5-0

Tiri totali: 12-4

Ammoniti: Zielinski (I)

Corner: 8-3

Recupero: 1°T 2'.