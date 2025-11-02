Dopo la bella prova contro la Fiorentina, l’Inter va ora in cerca di conferme: i nerazzurri di Cristian Chivu vanno in scena nel lunch match di questa decima giornata di Serie A al Bentegodi di Verona, ospiti dell’Hellas di Paolo Zanetti dal canto loro ancora in cerca della prima vittoria in questo campionato e che quindi ha le giuste motivazioni per provare a far male a Lautaro Martinez e compagni. Però, l’intenzione dell’Inter è quella di proseguire sulla scia del bel successo di San Siro di mercoledì e e continuare a rimanere lì agganciata al treno di testa. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Doveri alle ore 12.30: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

11.45 - Nel Verona, Zanetti si affida al tandem offensivo Giovane-Orban e in difesa lancia Bella-Kotchap e Nelsson. In mezzo, l'ex di turno Gagliardini accompagnato da Bernede.

11.41 - Luis Henrique dal primo minuto è la novità più di rilievo proposta da Cristian Chivu al Bentegodi: dopo Cagliari, nuova chance per il brasiliano che sostituirà Denzel Dumfries. In difesa, conferma di rilievo per Yann Bisseck in mezzo, mentre davanti sarà Bonny ad agire al fianco di Lautaro Martinez. A completare la panchina, dove si siede anche Josep Martinez, i giovani Alexiou, Lavelli e Taho.

11.37 - Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter:

HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.

In panchina: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito.



Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Lo Cicero-Vecchi. Quarto ufficiale: Collu. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Abisso.