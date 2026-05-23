BOLOGNA-INTER 2-1

(22' Dimarco (I), 25' Bernardeschi (B), 42' Pobega (B))

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HALFTIME REPORT

Bologna che interpreta con un piglio decisamente migliore questa partita, anche per regalare una gioia ai propri tifosi prima del congedo. Il pressing continuo dei rossoblu mette in difficoltà l'Inter, dal canto suo apparsa svagata e capace di rendersi viva in avanti solo a fiammate. Avanti grazie alla perla su punizione di Federico Dimarco, l'Inter viene raggiunta grazie alla conclusione di Federico Bernardeschi che raccoglie un tocco involontario di tacco di De Vrij, poi superata dalla carambola impazzita che premia la conclusione di Tommaso Pobega.

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45' + 2 - Bonacina fischia la fine del primo tempo: Bologna a riposo in vantaggio per 2-1 sull'Inter, a Dimarco rispondono Bernardeschi e Pobega.

45' + 1 - Va di testa Esposito sul corner, senza inquadrare la porta.

45' - Bella azione dell'Inter, Diouf mette in mezzo dove Dimarco raccoglie e crossa, poi Zielinski prova il tiro che viene deviato in corner. Saranno due i minuti di recupero.

42' - RADDOPPIA IL BOLOGNA! POBEGA! Conclusione del centrocampista rossoblu dopo rinvio di testa di De Vrij, la palla sbatte su Sucic e Lautaro prima di beffare Martinez.



41' - Palla persa di Lautaro che poi interviene in netto ritardo su Freuler, giallo inevitabile.

40' - Contropiede in tre contro tre del Bologna, palla ancora a Castro che al momento di calciare scivola goffamente.

38' - Carlos Augusto si inventa un intervento che vale come un gol. Grande lancio di Freuler, Castro controlla bene ma davanti alla porta perde l'attimo e si fa anticipare dal brasiliano.

37' - Rowe punta Diouf, si accentra e poi tira mandando fuori di poco, con Martinez comunque sulla traiettoria.

36' - Sucic perde malamente un pallone, poi atterra Freuler che lo aveva borseggiato. Bonacina gli risparmia il giallo.

34' - Altra grossa chance per il Bologna: Freuler colpisce male di testa creando un campanile corretto da Castro che sorprende De Vrij preso alle spalle da Freuler che davanti a Martinez manda altissimo.

33' - Barella perde palla in posizione pericolosa, ma Bonacina ravvisa la trattenuta di Pobega.

30' - Colpo di testa di De Vrij sul corner, pallone che finisce alto di poco.

29' - Altro brivido per Martinez, che in extremis riesce a servire Sucic.

28' - Si ricomincia, l'Inter muove il pallone



26' - Bonacina chiama il primo cooling break

25' - PAREGGIO DEL BOLOGNA! BERNARDESCHI! De Vrij prova ad anticipare Castro, ma col suo colpo di tacco finisce col servire involontariamente Bernardeschi che da pochi passi trafigge Martinez.



22' - GOL GOL GOOOL DELL'INTEEERR!! FEDERICOOO DIMARCOOO!!!

Punizione clamorosa di Dimarco dal limite dell'area, parabola perfetta che non lascia scampo a Skorupski.



21' - Azione volante dell'Inter, Esposito appoggia su Lautaro che prende fallo al limite dell'area da Lucumì.

20' - Sbaglia il disimpegno Martinez, Rowe ringrazia e recupera poi invece di calciare in porta serve Castro che riceve in posizione regolare ma non ha un controllo felice e riconsegna praticamente la palla al portiere nerazzurro.

17' - Buono spunto di Pio Esposito che salta Lucumi e innesca un'azione per l'Inter che però non ha effetti, anzi è il Bologna a ripartire ma Sucic riesce a fermare Bernardeschi.

15' - Crossa Dimarco, Skorupski smanaccia in maniera poco ortodossa ma efficace.

13' - Grandissima chiusura di Bisseck su Rowe che riceve palla e si approssima alla porta di Martinez. Il tedesco non si fa superare e manda in corner.

12' - Parabola di Miranda insidiosa in area che non trova compagni, per poco non ci arriva Castro.

12' - Bisseck carica troppo le mani su Rowe, per Bonacina è punizione per il Bologna. Barella e Lautaro non ci stanno.

8' - Prima azione dell'Inter, Zielinski prova a imbeccare Esposito che si attarda nel controllo, poi la palla finisce a Lautaro che calcia trovando l'opposizione di Lucumì. Alla fine, tira Dimarco e Skorupski blocca.

5' - Esposito controlla palla e prova a lanciare Dimarco partito in posizione centrale, palla troppo lunga.

5' - Palleggia l'Inter a ridosso della propria area, il pressing del Bologna si fa sentire.

3' - Subito due errori in disimpegno coi piedi da parte di Martinez, palla regalata al Bologna.

2' - Rowe prova a premiare l'inserimento di Ferguson, ma il suo pallone è troppo profondo e termina fuori.

2' - Rowe salta Diouf con una signora finta, poi calcia trovando il muro di Bisseck. Sul pallone si avventa Castro, che spara alto.

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18.02 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.01 - Dopo la foto di famiglia di tutto il Bologna, De Silvestri e Lautaro davanti a Bonacina per il sorteggio del campo.

17.57 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Saluti tra Barella e De Silvestri.

17.54 - Incetta di premi per Lautaro Martinez, appena premiato anche come miglior giocatore del mese di maggio.

17.47 - Squadre rientrate negli spogliatoi, a breve inizierà la partita.

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IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 2-1

MARCATORI: 22' Dimarco (I), 25' Bernardeschi (B), 42' Pobega (B)



BOLOGNA: 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.

In panchina: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Bonacina Assistenti: Laghezza-Zezza. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Pezzuto. Assistente VAR: Baroni.

Note

Possesso palla: 35%-65%

Tiri totali: 9-5

Tiri in porta: 2-2

Ammoniti: Lautaro Martinez (I)

Corner: 1-1

Recupero: 1°T 2'.