Marcus Thuram subito all'Inter già a gennaio? Affare possibile come spiega la Gazzetta dello Sport. "Pesano la voglia dello stesso attaccante di essere protagonista subito in Champions, e non di partire come seconda scelta in futuro in un’altra big, ma pure il filo ben teso che lega il ragazzo all’Italia sin dall’infanzia - si legge -. Senza sottovalutare i buoni argomenti che possono mettere sul tavolo i dirigenti nerazzurri e lo stesso Simone Inzaghi, tutti a caccia di un attaccante di valore per costruire l’Inter del domani. Insomma, il progetto sarà pure complesso, ma non è certo impossibile".

Il Borussia Moenchengladbach sa bene che lo perderà, ora o a giugno, e per questo il club tedesco è intenzionato ad anticipare l'addio a gennaio per guadagnare un minimo dalla cessione e non lasciarlo vedere andare via a zero in estate. "Il precedente di Eriksen è lì a ispirare: fu preso dal Tottenham nel gennaio 2020 per 20 milioni, unico modo possibile allora per tagliare fuori le grandi d’Europa che si sarebbero fiondate alla scadenza - ricorda la Gazzetta -. In questo caso, però, di milioni ne basterebbero 10 che sarebbero, comunque, un extra-budget rispetto alla regola aurea di Suning". Ma chairamente non va dimenticato il potenziale mercato in uscita che potrebbe regalare soddisfazioni (Gosens? Gagliardini?).

D'Altronde, Thuram fu nerazzurro già nel 2021 per pochissime ore, quelle che passarono tra l'accordo e il ko al ginocchio. Il Bayern resta sullo sfondo e allora l'Inter prova ad anticipare tutti. "Magari facendo leva sull’orgoglio che c’è nella famiglia Thuram: a Milano Marcus sarebbe una star, in Baviera uno dei tanti".