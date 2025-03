Ritrovati finalmente tutti i nazionali: oggi ad Appiano mancherà solo Taremi, che ieri ha trascinato l'Iran ai Mondiali con una doppietta contro l'Uzbekistan. Per il resto, tutti a disposizione di Inzaghi, che potrà preparare il match di domenica con l'Udinese avendo giorni a sufficienza come non è usuale avere dopo una sosta nazionali.

Com'è noto, mancheranno Bastoni, Dumfries e Lautaro, ma intanto sia Dimarco che Thuram sono definitivamente rientrati in gruppo e totalmente disponibili per la partita del Meazza. Per far coppia con il Tikus - secondo la Gazzetta dello Sport - sono in risalita le quotazioni di Correa, rimasto alla Pinetina a differenza di Taremi e Arnautovic.

Detto di Dimarco, sull'altra corsia si rivedrà Darmian, chiamato a tamponare il buco lasciato da Dumfries: l'ex PSV lotterà contro il tempo per esserci all’andata col Bayern l’8 aprile. Darmian, invece, è reduce da un mese ai box e ieri ha passato l’ultimo giorno solo parzialmente in gruppo: da oggi aumenterà la spinta verso domenica. E tra domani e venerdì Inzaghi potrà riabbracciare anche Zalewski e De Vrij.

In campo la migliore Inter possibile, senza fare calcoli. In difesa, sul centro sinistra, potrebbe essere scelto Bisseck e non Carlos Augusto per le caratteristiche fisiche degli avversari.