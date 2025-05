Le possibilità di vedere Lautaro Martinez in campo contro il Barcellona aumentano ora dopo ora, così come l'ottimismo in casa Inter. È quanto sostiene La Gazzetta dello Sport dopo l'allenamento mattutino sostenuto ad Appiano Gentile. Oggi il capitano nerazzurro ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, "ma domani rientrerà in gruppo per la rifinitura delle 16.15 ad Appiano - scrive senza mezzi termini la rosea -. Gli esami svolti venerdì hanno scongiurato la lesione, ora l'Inter ci crede sul serio". L'argentino è alle prese con un'elongazione ai flessori della coscia sinistra e ha dato la disponibilità a forzare per recuperare al meglio, ma sarà decisiva la rifinitura di domani.

Buone notizie anche da Benjamin Pavard, più avanti dell'argentino nel recupero dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata con la Roma. Oggi il francese ha lavorato parzialmente in gruppo e martedì dovrebbe essere titolare al posto di Bisseck.

