Buonissime notizie per Simone Inzaghi in arrivo dall'allenamento odierno all'indomani del successo di misura sul Verona che ha tenuto l'Inter in scia del Napoli.

Secondo quanto riferito poco fa da SkySport, nella seduta di oggi si è rivisto almeno parzialmente in gruppo Benjamin Pavard: un ottimo segnale per il recupero del francese, che domani otterrà le risposte definitive in vista del match di martedì contro il Barcellona. Da valutare le sensazioni sul dolore dopo la distorsione alla caviglia sinistra patita contro la Roma.

Lautaro Martinez, invece, ha lavorato a parte: secondo SkySport, il capitano sarà convocato anche qualora ci fosse una piccola possibilità di riuscire a vederlo in campo.