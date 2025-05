"Una vittoria in sordina, in un clima surreale, con il Napoli già quasi campione d'Italia e San Siro dominato da un solo sentimento: la speranza che nessuna delle riserve messe in campo dall'inizio si facesse male, visto che martedì in Champions contro il Barcellona potrebbero servire anche loro". L'edizione odierna de La Repubblica sintetizza così, nell'incpit del suo pezzo, lo stato d'animo con cui l'Inter ha superato ieri il Verona a San Siro: tanto riposo per i big con vista semifinale di Champions League e un successo di misura che tiene ancora accesa un piccola fiammella di speranza, almeno rinviando ancora la festa del Napoli.

La testa del mondo nerazzurro è rivolta a martedì sera, quando a San Siro arriverà il Barcellona per un match che vale un posto nella finalissima di Monaco: un appuntamento in cui Lautaro Martinez farà di tutto per esserci, assicura il quotidiano generalista. Il capitano nerazzurro, come noto, è alle prese con un'elongazione ai flessori della coscia sinistra.