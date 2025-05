Sono Kristjan Asllani e Nicola Zalewski i migliori in campo di Inter-Verona. Lo sostiene anche Tuttosport con le sue pagelle: voto 7 per il polacco, mentre il regista albanese strappa un 6,5 come Carlos Augusto. Bocciati Frattesi e Arnautovic.

Martinez 6 Bello l’intervento su Sarr nel primo tempo, per il resto ordinaria amministrazione.

Bisseck 6 Match solido in cui alterna chiusure precise in difesa a folate offensive.

De Vrij 6 Dalle sue parti il Verona si fa vedere poco, ma nel caso lui c’è. Dimarco (29’ st) 6 Qualche minuto nelle gambe.

Carlos Augusto 6.5 È carico a mille, non a caso il rigore che apre il match arriva a seguito di una sua percussione, si placa col passare del tempo, ma è pronto per il Barcellona nel caso.

Darmian 6 Dalla sua parte l’Inter spinge meno che dall’altra, ma quando lo fa riesce a trovare soluzioni interessanti.

Frattesi 5.5 Poco presente nel gioco, perché un po’ mancano gli spazi in cui inserirsi, un po’ quando ci riesce non lo servono.

Asllani 6.5 Si prende la palla e va a tirare dal dischetto da vero vice Calhanoglu, ma si fa apprezzare anche a fine primo tempo per un’altra botta: serata sì.

Zielinski 6 La forma migliore è ancora lontana, ma mette insieme un match ordinato. Mkhitaryan (29’ st) 6 Gestione scientifica.

Zalewski 7 Una spina nel fianco costante per il Verona, che proprio non riesce a prendergli le misure: quando decide di puntare, svernicia tutti e va. Acerbi (39’ st) ng

Arnautovic 5.5 Centesima in Serie A che avrebbe voluto festeggiare con un gol. Invece lavora tanto, ma nel primo tempo sbaglia un paio di chance di testa.

Correa 6 Frizzantino come il vento che soffia su San Siro, si muove tanto, dialoga con i compagni e prova a bucare la difesa del Verona.

All. Farris 6.5 Timoniere dell’Inter in vece dello squalificato Inzaghi, conduce la squadra alla vittoria gestendo le forze in ottica Champions.