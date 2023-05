"Frattesi e Scalvini sono molto, molto interessanti. Sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l’Inter abbia messo gli occhi addosso, poi dalla visione bisogna passare alla negoziazione, ma in questo momento siamo fermi". Lo ha detto ieri Beppe Marotta, confermando l'interesse (datato) per i due giovani virgulti di Sassuolo e Atalanta. E la Gazzetta dello Sport oggi approfondisce: interesse reale per entrambi.

Frattesi costa almeno 40 milioni. "Su Frattesi al momento la Juve spinge più degli altri, nonostante l’incertezza sul futuro, mentre avvantaggia la Roma il possedere ancora il 30% sulla rivendita di un talento forgiato nel fuoco a Trigoria. Per entrambi i club molto dipenderà, però, dal domani in Coppa: ad esempio, se i giallorossi andranno in Champions, allora sì che alzeranno la voce. In più, si vocifera di un interessamento dello scalpitante Brighton di De Zerbi, ma l’Inter è convinta di potersi giocare carte anche in questo tavolo complicato". Quali carte? Si parla di Mulattieri, Fabbian e Oristanio: tesoretto totale da 30-40 milioni.

E Scalvini? "L’idea della Dea è di tenerselo stretto per far lievitare ancora un po’ il valore. Di mezzo, c’è quindi la maxi-valutazione attuale, non meno di 40 milioni, e non è facile neanche trovare una formula per spendere quella somma in futuro: l’obbligo di riscatto non è la soluzione più facile da praticare in questo caso, ma l’interesse nerazzurro è talmente forte che se ne riparlerà presto".

