"Siamo nell'ambito della globalizzazione per cui monitoraggio e scouting devono essere in ambito anche europeo e mondiale. Ma ho sottolineato i valori del calcio italiano che sono di altissimo livello. Frattesi e Scalvini sono molto interessanti e ce ne sono anche altri". Così nelle scorse ore Beppe Marotta, intervistato da 'Radio Anch'io Lo Sport', ha confermato l'interesse dell'Inter nei confronti del centrocampista del Sassuolo e del difensore dell'Atalanta. Andando più a fondo nella situazione di Frattesi, trovano conferma le parole espresse spesso e volentieri dal DG neroverde Giovanni Carnevali, secondo il quale c'è grande interesse intorno a lui.

In Italia, oltre all'Inter, da quanto ci risulta hanno chiesto informazioni anche la Juventus (che però ha altri problemi prioritari da risolvere), il Milan, la Lazio se riuscisse a cedere Sergej Milinkovic-Savic e il Napoli. Più defilata invece la Roma, che ha visto crescere il classe '99 nelle proprie giovanili. All'estero, in particolare in Premier League, il Tottenham era interessato mesi fa quando Antonio Conte rivedeva in lui il nuovo Nicolò Barella, ma con l'addio del manager e di Fabio Paratici anche l'interesse degli Spurs è sparito. L'Aston Villa è venuto in Italia a vederlo dal vivo ma non si è mai fatto avanti concretamente. Pertanto, l'unico club che davvero potrebbe formulare un'offerta è il Brighton di Roberto De Zerbi, che lo ha allenato ai tempi del Sassuolo e lo conosce bene. Se, come pare, i Seagulls venderanno Alexis MacAllister al Liverpool per 70 milioni, avranno ampia disponibilità economica per soddisfare le richieste di Carnevali, che valuta Frattesi 40 milioni di euro. Cifra gonfiata dall'obbligo, per contratto, di girare il 30% del ricavato alla Roma.

In Italia non c'è alcun club che potrebbe accontentare questa richiesta e all'estero il Brighton, ad oggi, non solletica molto il diretto interessato che per il prossimo step vorrebbe trasferirsi in una big del proprio Paese, nello specifico Inter o Juventus. Chiaramente, la possibilità di giocare in Europa potrebbe far scalare le gerarchie al Brighton nella testa del centrocampista romano ma in questa fase della propria carriera la priorità è rimanere in Serie A. A queste condizioni economiche l'Inter avrebbe poco margine di movimento, perché anche se trovasse i 40 milioni chiesti dal Sassuolo difficilmente li investirebbe in un giocatore che salvo cessioni illustri sarebbe una riserva, andando a prendere il posto del partente Roberto Gagliardini. Certo, se gli emiliani accettassero delle contropartite tecniche per ridurre l'importo cash se ne potrebbe riparlare, ma per questa evoluzione i tempi non sono ancora maturi. Frattesi pertanto rimane un obiettivo concreto per i nerazzurri, ma per impostare una trattativa serviranno condizioni economiche ben diverse.