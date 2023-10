L'Inter pensa ad un tris di parametri zero per rinforzare la rosa della prossima stagione. A fare i nomi dei potenziali innesti, uno per reparto, è La Gazzetta dello Sport: per la difesa l'obiettivo è Tiago Djaló, a centrocampo piace Piotr Zielinski e in attacco è particolarmente apprezzato Mehdi Taremi.

Sul portoghese i nerazzurri si sentono in vantaggio sulla Juventus e sul Milan, anche se resta in agguato l'incognita Barcellona. Il polacco non ha invece ancora firmato il prolungamento con il Napoli e - secondo la rosea -, dai contatti avuti con la mezzala, l'Inter ha capito che "trasferirsi a Milano è una prospettiva che intriga il calciatore". Anche il centravanti iraniano è in scadenza con il Porto: da Viale della Liberazione hanno tenuto vivi i contatti per quello che sarebbe un grande colpo low cost.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!