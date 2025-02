L'Inter è l'unica italiana ancora in corsa per tutto e proprio in questo momento Inzaghi avrebbe bisogno di tutti i suoi elementi, ma accusa diverse defezioni. La buonissima notizia, come conferma la Gazzetta dello Sport, è il recupero di Thuram. Dopo la doverosa prudenza del tecnico nerazzurro nel post-Lazio, oggi l'attaccante tornerà ad allenarsi in gruppo a pieno regime e prenota una maglia per il Maradona accanto a Lautaro.

Non solo Thuram. Inzaghi, per sabato, conta di rivedere anche il "vero" Calhanoglu. Il regista ha sofferto, ma il periodo buio è alle spalle, almeno questo hanno raccontato i due buoni spezzoni di gara contro Genoa e Lazio - si legge -. Inzaghi ha calibrato il recupero del turco, come invece non era stato fatto in occasione del derby di campionato. Al Maradona la regia sarà sua.

Obbligati gli interpreti in fascia: Dumfries e Dimarco vanno incontro agli straordinari considerando gli stop di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian (oggi gli esami). Come spiega la rosea, giocheranno titolari sia a Napoli sia a Rotterdam, ma il problema di Inzaghi è come gestire la fatica, anche a gara in corso. A destra può essere adattato, almeno per uno spezzone di gara, Pavard. A sinistra, più complicato immaginare una soluzione a meno di un cambio di modulo.