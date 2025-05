Anche José Mourinho si unisce al coro di tutto il mondo interista che in queste ore sta mandando un pensiero, pubblico o privato che sia, a Massimo Moratti per il suo 80esimo compleanno. "Il mio Presidente! Tanti auguri di buon compleanno!", ha scritto lo Special One su Instagram, allegando una foto che ritrae i due sorridenti e fieri dopo la magica notte di Madrid, quella della vittoria della Champions League in cui Javier Zanetti e compagni completarono lo storico Triplete.

