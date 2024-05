A dispetto delle voci emerse negli ultimi giorni, l'Inter non ha mai chiesto all'agente di Marko Arnautovic di guardarsi intorno per cercare una nuova squadra. Il messaggio però è arrivato indirettamente e non a parole, bensì con l'ingaggio a parametro zero di Mehdi Taremi. Il quale, per caratteristiche, somiglia più all'austriaco rispetto ad Alexis Sanchez, prossimo a salutare per fine contratto. Questa scelta porterebbe l'ex Bologna a diventare la quarta soluzione offensiva, dietro la ThuLa e l'iraniano. Ergo, meno opportunità di essere protagonista.

Per questa ragione, pur avendo ancora due anni di contratto a 3 milioni netti a stagione e stando benissimo a Milano, nell'Inter, Arnautovic, che è consapevole della situazione, non rimarrebbe a dispetto dei santi. Se arrivasse un'offerta interessante dal punto di vista finanziario o da un club di rilievo che potrebbe garantirgli spazio la prenderebbe in considerazione. Ma al momento non si è mosso nulla e l'attaccante rimane a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Da non sottovalutare che il classe '89 ha ancora un certo peso a bilancio e chiunque volesse avviare una trattativa dovrà farlo evitando all'Inter una minusvalenza, dettaglio che sicuramente non semplifica un'eventuale cessione dell'attaccante.