Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così a Inter TV la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: “Chiaramente c'è delusione, amarezza per questa sconfitta, per come è venuta. Chiaramente noi dovevamo fare meglio; invece non abbiamo giocato bene tecnicamente. Abbiamo sofferto il Paris Saint-Germain, che ha vinto con merito, però nulla toglie al nostro lavoro. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il percorso che hanno fatto che è stato meraviglioso. Questa finale chiaramente ci dispiace, ma nulla intacca sulle 59 partite che ha fatto questa squadra”.

È stato difficile anche provare a cambiare qualcosa in corsa, avere magari degli accorgimenti durante la partita, vista la loro aggressività?

“Assolutamente sì, ho provato a cambiarla, ma è cambiato poco. Abbiamo avuto qualcosina che magari poteva darci lo spunto a pensare, ma per la partita non ce l'abbiamo fatta. Ci sono allungate le distanze, gli spazi, e loro sono stati bravissimi a colpirci tutte le volte che abbiamo concesso loro un'occasione.

Come ha detto lei, rimane comunque il percorso che l'Inter ha fatto in questa Champions League. Dovete essere orgogliosi di quello che avete dimostrato in questa stagione?

“Assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi. Chiaramente adesso si parlerà tanto del fatto di non aver vinto titoli, ma io sono orgoglioso di essere il loro allenatore, per quello che hanno fatto, per quello che mi hanno dato. In campo hanno messo sempre l'anima e di più non si può fare. Chiaramente stasera ci aspettavamo tutti di più, io per primo, ma purtroppo nel calcio capita anche questo”.