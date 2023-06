Da tempo l’Inter è interessata a Sergej Milinkovic-Savic. O meglio, da tempo i dirigenti nerazzurri hanno esplicitato il proprio gradimento per il giocatore al suo entourage. Di fatto in Viale della Liberazione tutti conoscono le caratteristiche del centrocampista e ogni componente del club sarebbe favorevole al suo arrivo. Apprezzamento tra l’altro ricambiato dal Sergente, in uscita dalla Lazio. Ma ad oggi l’approdo di Milinkovic-Savic all’Inter non è semplicemente possibile. Il club nerazzurro dovrebbe infatti vendere e incassare prima di presentare un'offerta. L’ipotesi non è nemmeno così remota in tempo di player trading, ma siccome negli affari nessuno aspetta nessuno, gli agenti di SMS (come Claudio Lotito d’altra parte) qualora ricevessero offerte concrete da altre società, le prenderebbero in considerazione senza garantire a nessuno alcuna via preferenziale. Situazione di mercato piuttosto lineare, dunque: il Sergente è nella lista nerazzurra, ma prima di acquistare, come al solito, bisogna cedere.

