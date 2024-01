Tutti pazzi per Lucas Erik Holger Bergvall. Il talentuoso centrocampista svedese, classe 2006 e presto maggiorenne, in forza al Djurgården, è tra i prospetti più interessanti del panorama europeo. Non è un caso dunque che l'Inter ci stia lavorando con foirza da tempo, al punto da aver mostrato a lui e alla famiglia le strutture in cui, se venisse a Milano, proseguirebbe la sua carriera. Piero Ausilio e Dario Baccin stravedono per questo ragazzo dal fisico importante (186 centimetri) e dalla tecnica considerevole, lo considerano infatti un futuro top player e stanno facendo il possibile per portarlo a vestire la maglia nerazzurra.

Il problema, come sempre, è la concorrenza che nelle ultime settimane è aumentata. Come appurato da FcInterNews.it, in Italia anche Roma, Milan, Napoli e Juventus hanno sondato il terreno, ma se Bergvall decidesse di trasferirsi nel Belpaese la sua priorità sarebbe proprio quella nerazzurra. Diverso il discorso all'estero. Non entusiasta dalla prospettiva di andare a giocare in Bundesliga, dove ha molto mercato, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Brommapojkarna è un obiettivo concreto del Barcellona, che oltre al blasone gli offrirebbe anche una policy sui giovani tra le più efficaci d'Europa, aspetto che potrebbe convincere il diretto interessato.

L'Inter, che non ha intenzione di partecipare ad aste, si è mossa comunque con grande anticipo su Bergvall (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA), convinta di fare questo investimento se ci fosse la possibilità. La tipica operazione in cui però devi anche essere rapido a chiudere prima dell'inserimento di altri club, rischio assolutamente concreto considerando che l'entourage del centrocampista si è preso del tempo per valutare bene tutto e potrebbe iniziare anche ad ascoltare qualche sirena dalla Premier League.

Ad oggi rimane dunque il Barcellona il principale antagonista dell'Inter in questa sfida di mercato ed entrambe le società non sembra possano svenarsi economicamente per strapparlo al Djurgården. La sensazione è che alla fine la differenza la farà la volontà del giocatore, che sceglierà il progetto più in linea con le sue aspettative.