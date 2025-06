Il Canada porterà alla Gold Cup la sua squadra più forte possibile. Jesse Marsch, CT della squadra della foglia d'acero, parla a pochi giorni dal debutto della sua Nazionale contro l'Honduras a Vancouver esprimendo fiducia sulla voglia di fare bene dei suoi ragazzi: "Più si vedono i giocatori della nostra squadra fare bene, soprattutto Jonathan David e i giocatori che giocano in Europa, più aumentano le aspettative, e penso che sia fantastico per la squadra. Più giocatori sono disponibili per le partite, più possiamo far ruotare la squadra, il che aiuta la squadra. E questi giocatori giocano ai massimi livelli. È un bene per la squadra e per il Canada".

Marsch prosegue: "Questi ragazzi non temono la pressione. Credo che amino questi momenti, e la Copa América lo ha dimostrato. Che si tratti di Tajon Buchanan che segna contro il Barcellona, ​​di alcune delle prestazioni di Cyle Larin contro le migliori squadre della Liga, di David] che segna ogni settimana, di Vancouver che va in finale della Concacaf Champions League... Loro sanno le aspettative che ripongono su se stessi, e certamente anche quelle che ripongo io su di loro, e tutto questo ha contribuito a far crescere in loro maggiore sicurezza e fiducia in se stessi, no più dubbi. Tutti i ragazzi vogliono trovarsi in quelle situazioni... Non sono turbati da questi momenti. Anzi, ne sono entusiasti".