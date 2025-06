Toni Golem, allenatore croato oggi tecnico in seconda della formazione polacca dello Slask Wroclaw, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti di Petar Sucic e di quello che può essere il suo ambientamento nella nuova realtà italiana: "Dipende da come giocherà l'Inter ora. Simone Inzaghi se ne è andato, e nel suo 3-5-2 ero convinto che Sucic avrebbe preso il ruolo di Marcelo Brozovic. Ora vedremo come andrà con Chivu, ma penso che sarà un giocatore titolare senza problemi. Sono convinto che abbia le qualità per giocare senza problemi".

Golem parla anche di Martin Baturina, nuovo acquisto del Como: "Se va in Serie A, è meglio per lui andare al Como che alla Juventus o all'Inter o a club simili. Prendono giocatori extra, già collaudati, per cifre enormi nei suoi ruoli. Quella situazione puoi sopportarla una partita o due e non di più. Questo è un passo avanti migliore per lui, soprattutto perché l'allenatore è Cesc Fabregas, che è un allenatore atipico per l'Italia perché ama giocare a calcio. Chi si adatterà più facilmente alla Serie A? Penso Sucic, e non solo alla Serie A ma anche al calcio di alto livello. È il profilo di un giocatore che si adatterà molto più velocemente. È un giocatore che può correre per tre giorni, come si dice, sa giocare, dà una mano all'attacco e segna gol dalla seconda linea. Non è un caso che l'Inter lo abbia acquistato e pagato cifre esorbitanti. Anche Baturina ha avuto problemi con la fase difensiva in Croazia, quindi potrebbe avere grossi problemi in Italia".