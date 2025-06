Non solo l’Arabia Saudita sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter continua a fare gola anche in patria, nello specifico al Galatasaray. Come riportato dal giornalista Burhan Can Terzi, firma della testata turca Sportcell, il Gala avrebbe presentato al calciatore un’offerta di quelle che bisogna almeno valutare: 10 milioni di euro a stagione. Secondo il giornalista sarebbe anche già avvenuto un incontro tra le parti.

Da capire cosa deciderà di fare il calciatore, che comunque in passato non ha mai nascosto il proprio desiderio di tornare in Patria, e se l’Inter sarà o meno propensa a privarsene.