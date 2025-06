Per un Frattesi che resta c'è un Calhanoglu potrebbe dire addio all'Inter dopo quattro anni al top. La permanenza dell'ex Sassuolo e l'arrivo di Sucic potrebbero orientare le scelte di mercato dei nerazzurri per quanto riguarda il centrocampo, con conseguenze diretta anche per il turco, allettato da un possibile approdo in patria.

Calhanoglu ieri si è allenato a parte e salterà il debutto col Monterrey a causa del problema al polpaccio accusato con il Psg. Intanto la Gazzetta conferma le sirene arabe e, soprattutto, l'interesse concreto del Galatasaray. Al momento niente offerte pervenute sul tavolo di viale della Liberazione, ma l’Inter sarebbe pronta a parlarne in caso di proposta da 40 milioni.