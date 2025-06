Le mosse di mercato in attacco dipendono da Taremi. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter vorrebbe piazzare un doppio colpo per il reparto offensivo: Bonny più Hojlund. Ma non bastano gli addii di Arnautovic e Correa: serve anche quello dell'iraniano.

Carboni e i due Esposito, presenti al Mondiale, potrebbero lasciare Milano per motivi diversi e con accordi diversi. Ma tutto passa da Taremi. Il club vorrebbe monetizzare il suo arrivo avvenuto un anno fa a parametro zero, ma non sarà facile dopo una stagione opaca. "Eventuali proventi dall’addio dell'ex punta del Porto andrebbero a finanziare il mercato in entrata, a partire dalla trattativa avviata con il Parma per Bonny - si legge -. E sempre con gli emiliani c’è in piedi il discorso per il difensore Leoni, valutato però non meno di 20-25 milioni, come ribadito anche dall’ad Cherubini nell’incontro avuto martedì a Milano con i dirigenti nerazzurri".