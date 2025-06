Nonostante nelle ultime ore sia emerso l'interesse per Nick Woltemade, torre dello Stoccarda, il primo nome per il nuovo attacco dell'Inter rimane quello di Rasmus Hojlund. Il classe 2003, che il Manchester United acquistò dall'Atalanta nel 2023 per un'ottantina di milioni bonus compresi dopo un'ottima stagione alla corte di Gian Piero Gasperini, per poi vivere due annate non particolarmente brillanti coi Red Devils, rimane l'opzione numero uno per i nerazzurri, che secondo la Gazzetta dello Sport vogliono perseguire una strategia ben precisa.

Dal riscatto di Nicola Zalewski all'interesse per giocatori come Ange-Yoan Bonny, Cristhian Mosquera e Giovanni Leoni, senza considerare Petar Sucic e Luis Henrique già in cascina, l'idea in Viale della Liberazione è chiara: consegnare a Cristian Chivu un gruppo fatti di profili giovani, dal futuro assicurato, già pronti per la mezza rivoluzione del presente. Chivu, del resto, nella sua breve esperienza con il Parma si è subito affidato ai giovanissimi, contando su un gruppo che coi sui 23,8 anni di media era il più 'verde' d'Italia. Filosofia opposta rispetto a quella di Simone Inzaghi, che mandava in campo l'Inter con un'età media di 29,1 anni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!