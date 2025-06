Hakan Calhanoglu può veramente lasciare l'Inter. Secondo Tuttosport, infatti, qualora dovesse arrivare dall'Arabia Saudita o dalla Turchia (ci sta pensando il Galatasaray) un'offerta da 25-30 milioni di euro, sarebbe difficile pensare a un "no" da parte dei nerazzurri.

Il regista non è più intoccabile. E' un titolare, sì, ma a 31 anni ha appena vissuto una stagione complicata, con molti infortuni. Tanto che comincerà il Mondiale per club nella lista degli infortunati. Inoltre il giocatore stesso non ha chiuso la porta al Galatasaray, che ha appena tesserato Sané a parametro zero ed è pronto a sborsare 10 milioni di euro l'anno di ingaggio.

Bisognerebbe poi ragionare sulla sostituzione: un regista classico (Rovella, Ricci o Bernabé) oppure un mediano difensivo (come preferirebbe Chivu) alla stregua di Mandela Keita, entrato nei discorsi col Parma nel momento in cui si è parlato anche di Bonny e Leoni.