Non sono arrivate richieste all'Inter da parte del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Così Sky Sport spegne le voci circolate quest'oggi in Turchia in merito ad una super offerta del Cimbom per il centrocampista nerazzurro. Il club di Istanbul vanta una grande forza a livello economico, come testimonia l'ingaggio di Leroy Sané; si vedrà eventualmente se in futuro si verificherà qualche abboccamento. Calhanoglu è arrivato in nerazzurro nella stagione 2021/22 diventando presto uno dei giocatori più importanti per Simone Inzaghi.

