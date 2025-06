L'allenatore dell'Atlético Madrid Diego Pablo Simeone si sta già riscaldando per il debutto dei Colchoneros nel Mondiale per Club. L'argentino ha parlato al sito web ufficiale della FIFA delle sue impressioni su questo torneo innovativo: "Sarà una competizione molto simile alla Coppa del Mondo, ma con squadre diverse e con un calcio diverso da quello giocato in Sud America o in Europa. Tutto questo susciterà attenzione, divertimento; soprattutto per le persone che non sono abituate a vedere squadre di calcio al Mondiale per Club. Spero che questa prima esperienza sia fantastica per tutti".

Davanti all'opportunità di poter sfidare l'Inter o il River Plate, squadre che il Cholo conosce molto bene, lui si è detto possiblista: "Beh, lo spero! Spero che possiamo continuare ad avanzare nel Mondiale per Club e che possiamo portare l'Atlético Madrid a un posto privilegiato come tutti desideriamo, sia contro le squadre che ho dovuto affrontare come allenatore o come calciatore, sia contro chiunque troveremo. Non vediamo l'ora di arrivare agli ottavi di finale e, da lì, di vedere cosa succede in un Mondiale, che è diverso da quello che succede in Champions League. Perché la Champions League è composta da due partite, qui ce ne sarà solo una, assomilglia più al Mondiale per nazionali, e a chi è nella forma migliore in quel momento".

