Il Galatasaray ha pronta un'offerta da 30 milioni complessivi di ingaggio in tre anni per Hakan Calhanoglu, secondo quanto riportato oggi da La Repubblica. Il turco, secondo il quotidiano, potrebbe rientrare nella parziale rifondazione della squadra e se dovesse partire Marotta ha già in mente il suo sostituto naturale.

Si tratta di Rovella, centrocampista della Lazio e della nazionale italiana, che però Lotito ha promesso a Sarri di trattenere. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e la Lazio non fa sconti. Il prezzo della clausola stessa è però ritenuto eccessivo dall'Inter.