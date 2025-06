La Fiorentina deve ancora scegliere il nuovo allenatore, anche se tutto sembra portare al ritorno di Pioli. Va rinforzato il centrocampo e, uno dei nomi secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Kristjan Asllani, classe 2002 dell’Inter.

Quello dell'albanese è un profilo che può entrare in ottica viola: dal club nerazzurro è in uscita e per la Fiorentina è un’idea, scrive la rosea. "È una trattativa che può decollare, ma serve tempo dopo una prima manifestazione d’interesse indiretta - si legge -. Giocatore di personalità, non ha avuto paura del salto quando è passato nel 2022 dall’Empoli all’Inter. In Toscana ha sempre vissuto, prima di trasferirsi a Milano, e ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esplodere nella prima squadra azzurra, e passare all’Inter tre anni fa per circa 14 milioni di euro. La valutazione può attestarsi su quella cifra, ma è tutto da decifrare e, per approfondire i costi, servirà una trattativa vera e propria".

Al momento, però, Asllani non sembra voler pensare all'addio all'Inter. Anzi, dovesse salutare Calhanoglu, potrebbe trovare anche più spazio...