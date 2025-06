Nei taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio per la nuova Inter di Cristian Chivu è finito anche il nome di Nick Woltemade, 'gigante' d'attacco dello Stoccarda classe 2000, alto due metri, fresco di esordio con la nazionale tedesca in Nations League. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport: non inganni la stazza e l'altezza, perché Woltemade è attaccante che sa svariare molto in zona offensiva e offre alternative importanti alla fase d'attacco. E a quanto pare, a dispetto dell'altezza, non ha nel colpo di testa la sua arma prediletta avendo segnato solo un gol di header in Bundesliga sui 12 stagionali.

Woltemade, che piace anche alla Roma, pressa in modo forsennato a tutto campo, finalizza, lotta, è abilissimo nel dribbling e forse ancor di più nella scelta dell'ultimo passaggio. In una parola, ha classe. E secondo la Rosea, per caratteristiche sembrerebbe il compagno ideale sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram: permetterebbe al collega di turno di avere più libertà e ha la capacità sia di andare che di servire nello spazio. E poi, fa praticamente il ruolo di un'ala andando ad agire anche sulle corsie laterali. A luglio l'Inter concluderà l'operazione Ange-Yoan Bonny, ma col tedesco, alternativa a Rasmus Hojlund, può definitivamente completare il suo attacco. Lo Stoccarda valuta il calciatore intorno ai 40 milioni di euro.

