Takahiro Sekine, capitano degli Urawa Red Diamonds, non vede l'ora di giocare il Mondiale per Club, il primo nella storia in formato extralarge, che per i giapponesi comincerà dal girone che include Inter, River Plate e Monterrey.

"Ho partecipato per la prima volta alla Coppa del Mondo per Club (FIFA) nel 2023, un torneo che seguo fin da bambino, ed è stato come un sogno che si è avverato. Questa volta, il numero di club è aumentato a 32 e il torneo è cresciuto, quindi sono felice di poter essere presente. Probabilmente non avrò un'altra possibilità nella mia carriera calcistica, quindi voglio sfruttare al meglio questo torneo e non avere rimpianti", ha spiegato il centrocampista dei giapponesi a FIFA.com.

Riguardo agli obiettivi della sua squadra, Sekine è stato chiaro: "Penso che sarà una grande opportunità per il calcio giapponese rappresentare il nostro Paese come una delle migliori nazioni calcistiche in Asia e giocare contro le migliori squadre del mondo, e penso che sarà una buona opportunità per mostrare la forza della J-League. Vogliamo cogliere queste opportunità con un forte senso di responsabilità. Credo che sarà un'esperienza preziosa per la mia futura carriera calcistica".