Dopo gli addii di Correa e Arnautovic, in scadenza di contratto, l'Inter potrebbe salutare anche Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, infatti, la presenza del difensore nerazzurro non è più così scontata. Il club ha una clausola per liberarsi dall'accordo col giocatore, in scadenza tra un anno, con una stagione d'anticipo, pagando una penale di 500mila euro. Senza più Inzaghi al timone è possibile che la stessa venga esercitata.

Nel frattempo anche il Corsera torna sulla situazione di Calhanoglu, inseguito dal Galatasaray con un'offerta da 10 milioni di stipendio l'anno. Se arriverà una proposta da 25 milioni per il cartellino, i nerazzurri lo sacrificheranno.