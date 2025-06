Acclamato dai tifosi del River Plate all'aeroporto di Ezeiza, da dove la formazione argentina ha preso il volo per raggiungere gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club, Franco Mastantuono non sembra pensare a nient'altro che a questa competizione. Malgrado le voci sempre più insistenti che lo vogliono ormai prossimo a vestire la maglia del Real Madrid, il giovane talento Millonario fa capire di avere in testa il presente: "Se sono contento di giocare il Mondiale col River? Sempre", afferma Mastantuono mentre firma autografi ai tifosi.