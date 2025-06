Petar Sucic ha iniziato subito la sua avventura con l'Inter. Il tempo di giocare (bene) le due partite con la Croazia previste a giugno e già mercoledì era pronto per imbarcarsi sul volo verso Los Angeles coi suoi nuovi compagni di squadra.

In casa nerazzurra, si legge su Tuttosport, sono convinti di aver preso un potenziale titolare e che il ragazzo ricalcherà le orme dei connazionali Kovacic e Brozovic. Nelle ultime otto giornate del campionato croato, pur reduce da un brutto infortunio, ha segnato quattro gol e servito due assist con la Dinamo Zagabria.

In patria viene già visto come l'erede di Modric, un tuttocampista che sa fare tutto, dall'impostazione al filtro a metà campo. Per questo potrebbe giocare da mezzala, da mediano ma anche da trequartista in un 3-4-2-1. All'Inter può prendere l'eredità di Mkhitaryan in una staffetta che potrebbe già cominciare al Mondiale.