Campione d'Europa in carica alla guida del Paris Saint-Germain, Luis Enrique è sbarcato negli Stati Uniti con l'obiettivo di conquistare anche il Mondiale per Club. Un torneo dove i francesi, come tutte le squadre europee partecipanti, si posizionano ai nastri di partenza con i favori del pronostico: "I club favoriti saranno principalmente quelli europei, ma il calcio, soprattutto in competizioni così corte che hanno gare da dentro o fuori, ammette delle sorprese", ha spiegato il tecnico spagnolo a ESPN.