Primi passi sul campo per l'Inter, che inizia ufficialmente l'avvicinamento al debutto nel FIFA Club World Cup.

In una mattinata senza sole a Los Angeles si sono aperte dunque le sedute di allenamento che porteranno la squadra di Chivu al primo match, in programma martedì 17 alle 18:00, ora di Los Angeles, contro il Monterrey (in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno).

Le strutture che ospitano gli allenamenti dei nerazzurri sono quelle del Campus di UCLA, l'Università della California di Los Angeles. Un luogo familiare al Club, che si allenò in questi campi durante la tournée estiva del 2009 (quando disputò, proprio all'interno del Campus) un'amichevole contro l'UCLA Bruins (2-2).

La seduta mattutina dell'Inter si è svolta al Wallis Annenberg Stadium, l'impianto del campus universitario interamente dedicato al calcio e punto di riferimento per gli sport universitari. Lo stadio è la sede ufficiale delle squadre maschile e femminile di calcio dei UCLA Bruins.

Al termine dell'allenamento Kyle Alexander Kuzma, cestista americano dei Milwaukee Bucks, ha fatto visita alla squadra, con uno scambio di battute con alcuni nerazzurri, che lo hanno omaggiato con una maglia nerazzurra.