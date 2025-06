Da pochi giorni a questa parte l'Inter ha potuto riabbracciare Francesco Pio Esposito, gioiello della cantera reduce dalla positiva annata in Serie B trascorsa in prestito allo Spezia (conclusa con 19 gol e 3 assist in 40 presenze totali). Il bomber classe 2005 si è imbarcato sul volo direzione Los Angeles con la squadra di Chivu e l'Inter se lo gode dedicandogli un post sui social.

"Per prepararci al Mondiale per Clbb, ammiriamo le migliori giocate di una giovane stella cresciuta nel nostro settore giovanile: Francesco Pio Esposito" scrive con orgoglio il club, accompagnado un video con i gol nerazzurri del baby attaccante. Il futuro è ancora da decifrare, ma i tifosi non hanno dubbi: Esposito è da tenere. E il concetto viene ribadito con forza nei commenti sotto i vari post.

Per prepararci al #FIFACWC, ammiriamo le migliori giocate di una giovane stella cresciuta nel nostro settore giovanile: Francesco Pio Esposito #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 12, 2025

