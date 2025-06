Ai microfoni del Messaggero Veneto, il tecnico di lungo corso ed ex ct dell'Albania Edoardo 'Edy' Reja ha parlato della crisi che avvolge il calcio italiano dove si fatica a trovare un nuovo allenatore. In primis un attacco velato a Claudio Ranieri: "Non esiste rifiutare la maglia azzurra, non si può rifiutare di allenare la Nazionale. È una cosa fuori dal mondo io ricordo ancora il giorno in cui ricevetti il telegramma della Figc per presentarmi al raduno dell’Under 23".

Ranieri ha detto no alla Nazionale...

"Eppure Claudio aveva dichiarato che gli mancava solo la Nazionale. A 75 anni non avrà voluto prendersi questa gatta da pelare. Doppio incarico? Impossibile quando alleni l’Italia. Devi girare, vedere giocatori, parlarci. Io quando allenavo l’Albania ho convocato oltre 50 giocatori andando a vedere anche i ragazzini. Poi c’è chi la rifiuta, come Ranieri, e chi se ne va come ha fatto Mancini, per andare in Arabia. Dai...".

È solo l’ultimo di tanti rifiuti.

"Sembra che nessuno la voglia la Nazionale: è scandaloso. Ci sono troppi stranieri, così è difficile far crescere i nostri giovani che pure fino agli Under 19 vincono dappertutto. Bisogna obbligare i club a schierare 4-5 under 23".

La sconfitta con la Norvegia?

"Assurda. Ma non si può nemmeno esonerare un allenatore il giorno prima di una partita con Spalletti che lo comunica a tutti".

Ora il toto-ct dice Gattuso.

"Ha dimostrato temperamento e forte personalità, darebbe una scossa. Ha amato l’azzurro. Mi sarei aspettato vincesse il campionato croato con Hajduk. Per cambiare rotta farei giocare tutti nel loro ruolo, con tanti stranieri non ci sono più i blocchi di Juve, Inter o Milan su cui impostare la squadra. È difficile, ma qualificarci al Mondiale è possibile. Intanto basterebbe un po’ di amore per la maglia azzurra".