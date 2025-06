L'asse di mercato tra Parma e Inter resta molto caldo, con tanti nomi al centro dei discorsi. Uno dei grandi obiettivi nerazzurri per l'attacco della prossima stagione è infatti Ange-Yoan Bonny, classe 2003 già allenato da Chivu nella sua esperienza in Emilia.

Ed è proprio dal club nerazzurro, però, che potrebbe arrivare il sostituto del francese in gialloblu: La Repubblica ribadisce l'interesse del Parma per Francesco Pio Esposito, 19enne reduce dalla positiva annata in Serie B con lo Spezia. Sul classe 2005 ci sono anche Lazio e Bologna.

